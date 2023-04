Diabete, dall’ospedale Bambino Gesù una guida online per le famiglie (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dalla scuola allo sport, dall’alimentazione alle occasioni sociali, disponibili online le indicazioni degli esperti per il benessere di bambini e ragazzi. È disponibile online la guida completa al Diabete, 4 volumi a cura degli specialisti dell’Istituto per la Salute dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con informazioni chiare, scientificamente validate e tanti suggerimenti per gestire al meglio le giornate di bambini e ragazzi affetti da questa patologia, favorendone il benessere e la capacità di autonomia. Dalle cause all’aspetto sociale della malattia Alla prima parte della guida, che prende in esame il Diabete nelle sue varie forme, le cause, i sintomi e la cura, si aggiungono 3 nuovi volumi che approfondiscono l’aspetto sociale della malattia con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dalla scuola allo sport, dall’alimentazione alle occasioni sociali, disponibilile indicazioni degli esperti per il benessere di bambini e ragazzi. È disponibilelacompleta al, 4 volumi a cura degli specialisti dell’Istituto per la Salute dell’Ospedale Pediatricocon informazioni chiare, scientificamente validate e tanti suggerimenti per gestire al meglio le giornate di bambini e ragazzi affetti da questa patologia, favorendone il benessere e la capacità di autonomia. Dalle cause all’aspetto sociale della malattia Alla prima parte della, che prende in esame ilnelle sue varie forme, le cause, i sintomi e la cura, si aggiungono 3 nuovi volumi che approfondiscono l’aspetto sociale della malattia con ...

