Di Palma (Libera Campania): «Il mainstream delle fiction e dei social si fa veicolo di violenza e istiga all’emulazione» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Il tema delle serie tv sulla camorra è molto articolato. Il problema è tutto quello che c’è intorno. Poiché a volte le uniche forme di educazione, in alcuni quartieri popolari o zone degradate, resta solo la televisione”. Queste le parole di Mariano Di Palma, referente di Libera Campania sul dibattito, apertosi sulle serie tv ispirate alla criminalità organizzata. “Il mainstream si fa veicolo di forme di violenza, ma soprattutto di emulazione che sia essa violenta o meno – sottolinea Di Palma – Diciamo che il vero problema è alla base dal punto di vista culturale. Molto dipende anche da quale serie tv analizziamo”. “Ad esempio “Mare Fuori” è molto differente da “Gomorra” – continua – Nel primo vengono fuori ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Il temaserie tv sulla camorra è molto articolato. Il problema è tutto quello che c’è intorno. Poiché a volte le uniche forme di educazione, in alcuni quartieri popolari o zone degradate, resta solo la televisione”. Queste le parole di Mariano Di, referente disul dibattito, apertosi sulle serie tv ispirate alla criminalità organizzata. “Ilsi fadi forme di, ma soprattutto di emulazione che sia essa violenta o meno – sottolinea Di– Diciamo che il vero problema è alla base dal punto di vista culturale. Molto dipende anche da quale serie tv analizziamo”. “Ad esempio “Mare Fuori” è molto differente da “Gomorra” – continua – Nel primo vengono fuori ...

