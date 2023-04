Di Napoli: "Osimhen e Simeone sono assenze importanti, il Napoli ha fatto un campionato strepitoso" (Di mercoledì 12 aprile 2023) A TuttoMercatoWeb Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore, queste le sue parole: "Quando arrivi a fine stagione comunque il fisico ne risente. Osimhen e Simeone? sono due perdite molto importanti per Spalletti ma quello che mi lascia sereno è che comunque è una squadra collaudata, tutti i giocatori sanno quello che devono fare". Cosa fare ora davanti? "Kvaratskhelia faccio fatica a vederlo come falso nueve come con Totti a Roma. Non lo vedo con quelle qualità spalle alla porta. Se non esci palla al piede esci con palloni lunghi e non è il modo di giocare di questo Napoli". Negli scontri diretti si è vista meno differenza di quella vista in classifica? "La mentalità che c'è in campionato rispetto a quella in ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) A TuttoMercatoWeb Radio, è intervenuto Arturo Di, ex calciatore, queste le sue parole: "Quando arrivi a fine stagione comunque il fisico ne risente.due perdite moltoper Spalletti ma quello che mi lascia sereno è che comunque è una squadra collaudata, tutti i giocatori sanno quello che devono fare". Cosa fare ora davanti? "Kvaratskhelia faccio fatica a vederlo come falso nueve come con Totti a Roma. Non lo vedo con quelle qualità spalle alla porta. Se non esci palla al piede esci con palloni lunghi e non è il modo di giocare di questo". Negli scontri diretti si è vista meno differenza di quella vista in classifica? "La mentalità che c'è inrispetto a quella in ...

