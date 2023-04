Di Marzio | «Accanimento esagerato su Inzaghi! Una sua frecciatina…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Gianluca Diin collegamento video da Lisbona con gli studi di Sky Sport ha analizzato la vittoria dell’Inter, sottolineando i meriti di Simone Inzaghi a detta sua esageratamente criticato. VITTORIA DEL MISTER – Gianluca Dielogia così la vittoria dell’Inter, che porta tanto il nome del suo allenatore in panchina: «Inzaghi non si è voluto togliere particolari sassolini quando si è parlato di rivincita. Ha dato qualche frecciatina quando dice “so da dove provengono queste critiche” quindi sarà pronto a rispedire al mittente queste critiche nel finale di stagione. C’è stato undevo dire su Simone Inzaghi. Ha perso tanti punti in campionato, però è ai quarti di Champions League ed è in corsa per vincere la Coppa Italia e arrivare tra le prime quattro. Forse sono stati fatti dei processi ...