Di Lorenzo: "Oggi grandi interventi di Maignan", poi il commento sulle squalifiche di Kim e Anguissa

Milan-Napoli, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League è appena terminata. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei erano obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare il massimo anche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Partita terminata sull'1 a 0 per il Milan con la rete di Ismael Bennacer al 40esimo minuto.

Milan-Napoli, le dichiarazioni nel post-partita

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della partita ai microfoni di Amazon Prime Video:

Io penso che stasera abbiamo fatto una buona partita. Il risultato è una sconfitta ma con questo atteggiamento abbiamo fiducia per il ritorno. Siamo fiduciosi. Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo ...

