Di Lorenzo: "Lo 0-4 è passato e ci è servito per prepararci meglio", cosa dice sull'assenza di Osimhen! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il terzino e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un'intervista ad Amazon Prime Video in vista della delicata sfida contro il Milan in Champions League. Ecco quanto evidenziato: Intervista Di Lorenzo ad Amazon Prime Video Dello 0-4 ne abbiamo già parlato tanto: ormai è passata, l'abbiamo analizzata col mister ma conterà soprattutto ciò che faremo domani sera. Sarà una partita difficile, contro una grande squadra, però ci siamo preparati al meglio e siamo pronti per scendere in campo. Cos'è la Champions League per noi? Sicuramente è motivo d'orgoglio per tutti, i quarti di finale arrivano le migliori e il livello è altissimo. Il primo obiettivo è passare questo turno. Affronteremo due partite difficili, ma siamo pronti e ci siamo preparati al meglio. Quanto peserà l'assenza di ...

