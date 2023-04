Di Lorenzo fiducioso: “Non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla pari” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Milan si aggiudica il primo round dei quarti di finale di Champions League. Al termine della partita l’analisi del capitano del Napoli a seguito della sconfitta e le prospettive per la gara di ritorno. Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Prime Video, dichiarando: “Venire qui senza una punta di ruolo non è stato facile, ma nonostante ciò siamo riusciti a creare molte occasioni anche con Elmas in campo. siamo fiduciosi per il ritorno, non siamo gli stessi della partita di campionato, ma saremo pronti a giocarcela alla pari”. Il tiro finale di Di Lorenzo, una ghiottissima occasione per pareggiare la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Milan si aggiudica il primo round dei quarti di finale di Champions League. Al terminel’analisi del capitano del Napoli a seguitosconfitta e le prospettive per la gara di ritorno. Il capitano del Napoli Giovanni Diha commentato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Prime Video, dichiarando: “Venire qui senza una punta di ruolo non è stato facile, ma nonostante ciòriusciti a creare molte occasioni anche con Elmas in campo.fiduciosi per il ritorno, nongli stessidi, ma saremo pronti a giocarcela”. Il tiro finale di Di, una ghiottissima occasione per pareggiare la ...

