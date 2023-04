Di Lorenzo: «Abbiamo messo in campo un buon atteggiamento, lascia ben sperare per il ritorno» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League a San Siro, ai microfoni di Prime Video il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. «Abbiamo fatto una buona partita, il risultato è una sconfitta ma con questo atteggiamento c’è sicuramente fiducia per il ritorno Abbiamo dimostrato un altro spirito». Di Lorenzo sulle assenze: «Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile ma anche con Elmas Abbiamo creato tante occasioni, vediamo se per il ritorno tornerà qualcuno, ma siamo fiduciosi, Abbiamo dimostrato che non siamo quelli del campionato ma che la giochiamo alla pari». Di Lorenzo su Maignan e l’occasione che gli ha parato sul finale: «Maignan è un grande portiere, ma ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League a San Siro, ai microfoni di Prime Video il capitano del Napoli, Giovanni Di. «fatto unaa partita, il risultato è una sconfitta ma con questoc’è sicuramente fiducia per ildimostrato un altro spirito». Disulle assenze: «Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile ma anche con Elmascreato tante occasioni, vediamo se per iltornerà qualcuno, ma siamo fiduciosi,dimostrato che non siamo quelli del campionato ma che la giochiamo alla pari». Disu Maignan e l’occasione che gli ha parato sul finale: «Maignan è un grande portiere, ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? DI LORENZO “Nella gara di campionato contro il Milan non abbiamo messo in campo le nostre qualità. Penso che doma… - Fantacalcio : Milan-Napoli, Di Lorenzo: 'Abbiamo fatto una gran partita, fiducioso per il ritorno' - napolista : #DiLorenzo: «Abbiamo messo in campo un buon atteggiamento, lascia ben sperare per il ritorno» A Prime Video: «Abbi… - 13th_Eternal : RT @MilanNewsit: Napoli, Di Lorenzo a Prime Video: 'Maignan grande portiere, abbiamo fiducia per il ritorno' - MilanNewsit : Napoli, Di Lorenzo a Prime Video: 'Maignan grande portiere, abbiamo fiducia per il ritorno' -