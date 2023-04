“Di chi era quel sangue?”. Madonna di Trevignano, Gisella la ‘veggente’ costretta a parlare (Di mercoledì 12 aprile 2023) In questi giorni non si fa che parlare della Madonna di Trevignano che piange lacrime di sangue. E chiaramente, contestualmente al sedicente miracolo, si fa menzione anche della sua veggente, Gisella Cardia, la santona che è in grado di comunicarci. La donna è stata invitata a parlare di questa vicenda a Rai 1, precisamente da Bruno Vespa nel programma 5 minuti. Gisella Cardia, chiaramente, ha smentito le ‘dicerie’ secondo le quali le lacrime della Madonna sarebbero in realtà derivanti da sangue di maiale. La donna a Vespa ha quindi affermato: ”Un’assurdità, non è certificato assolutamente”. E ancora: “Ma solo un pensiero di un giornalista. Il sangue è stato analizzato dai carabinieri del Ris”. Tuttavia la donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) In questi giorni non si fa chedelladiche piange lacrime di. E chiaramente, contestualmente al sedicente miracolo, si fa menzione anche della sua veggente,Cardia, la santona che è in grado di comunicarci. La donna è stata invitata adi questa vicenda a Rai 1, precisamente da Bruno Vespa nel programma 5 minuti.Cardia, chiaramente, ha smentito le ‘dicerie’ secondo le quali le lacrime dellasarebbero in realtà derivanti dadi maiale. La donna a Vespa ha quindi affermato: ”Un’assurdità, non è certificato assolutamente”. E ancora: “Ma solo un pensiero di un giornalista. Ilè stato analizzato dai carabinieri del Ris”. Tuttavia la donna ...

