Design week | il futuro raccontato da realtà aumentata e AI

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Reale e virtuale insieme per raccontare ildel. È il progetto ID - Exe in scena alladi Milano e creato daopen spaces. Emilio Lonardo, professore del Politecnico, ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... heldatassi : Alla quinta Design Week che mi faccio, non sono nemmeno più interessata agli show-room ma solo ai possibili inviti… - Filippo_Berto : RT @BertoSalotti: Dal 17 al 23 Aprile, in occasione della Milano Design Week 2023, prenota la tua consulenza riservata con un consulente Be… - finanzaitaliana : Design Week di Milano, prenotazioni in aumento dell’8% per gli arrivi in aereo - Rentila_IT : Milano, volano affitti per Design Week: quasi 4mila euro a settimana - Agendaviaggi : Design Week: il buon cibo in nome dell’Arte #terramare #ClassicoTrattoriaCocktail #Moro #Horteria #particolare… -

Reale e virtuale insieme per raccontare il futuro del. È il progetto ID - Exe in scena alladi Milano e creato daopen spaces. Emilio Lonardo, professore del Politecnico, ne è il fondatore."Abbiamo una mostra in realtà aumentata attraverso grandi cubi blu, con Qr code, che ...Audi House of Progress ti aspetta durante la Milanodal 17 al 23 aprile per farti scoprire la mobilità premium di domani. My ...In occasione della Milano, Iris Ceramica Group anima il proprio showroom milanese creando momenti di incontro interamente dedicati al mondo dell'architettura e alle nuove sfide, con particolare attenzione ai temi ...

Milano Design Week 2023: 10 appuntamenti imperdibili con il food Scatti di Gusto

Oggi anche l’agenzia di viaggi online eDreams ha diffuso i dati sulle prenotazioni per il capoluogo lombardo durante la Design Week e parla di una crescita dell’8% rispetto all’edizione dello scorso ...In occasione della Milano Design Week, nell’ambito del Fuorisalone, la milanese Francesca NINI Carbonini presenta l’installazione Kafka 9.0 in the box presso il chiostro di via Santa Marta 14 – nel ...