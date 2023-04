Depilare il petto di un uomo? Ecco la guida di MoltoUomo it

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Oggi parleremo di una delle aree più comuni che gli uomini scelgono di: il. Se siete tra quegli uomini che stanno pensando a questo tipo di depilazione, o una donna che cerca consigli per il proprio partner, siete nel posto giusto.ildi unè come scolpire una statua: richiede tempo, pazienza e precisione per ottenere il risultato desiderato. Prima di iniziare, è importante capire che la depilazione delpuò essere dolorosa e richiedere tempo, a seconda della quantità di peli che devono essere rimossi. Tuttavia, il risultato finale può essere unliscio e piacevole al tatto. Quindi, se siete pronti a dedicare del tempo e pazienza a questo processo, continuate a leggere… Comeil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiancaEnera86 : @miss_bambu @tradori A me piace l'ultimo Superman che non si è voluto depilare il petto ed è stupendo! ?? -

Si basa su una sorgente a banda larga, ma a differenza del laser, è in grado die trattare ... Indicato per qualsiasi zona del corpo:, gambe, addome, braccia e bikini. Epilatore Luce ...Si basa su una sorgente a banda larga, ma a differenza del laser, è in grado die trattare ... Indicato per qualsiasi zona del corpo:, gambe, addome, braccia e bikini. Epilatore Luce ...