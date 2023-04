Definizione di contribuente | schiavo del Fisco mastodontico

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel suo formidabile libro Manuale di sopravvivenza a uso degli italiani onesti (Rizzoli, 1997), Sergio Ricossa ci parla di furbi (che spesso di professione fanno i politici) e di onesti (che spesso, siccome lavorano, non hanno il tempo per fare il politico). Ad un certo punto cita un episodio di onestà che nell’Italia di oggi quantomeno stupirebbe, vista la consistenza di una maggioranza di “furbi” che tutt’ora si aggira per il bel paese: “Nel 1923 il fondatore della Snia, l’industriale Riccardo Gualino, visitò un suo amico, il banchiere biellese Gaudenzio Sella. I due confabularono a lungo. Quando Gualino se ne andò, il Sella con viso triste chiamò il direttore della banca e gli disse: ‘Volevo vendere le Snia, perché le prevedevo in calo, ma ora non lo posso più fare, perché Gualino mi assicura che il calo ci sarà per certo’.” Ibid Altri tempi. Si direbbe un brano di fantascienza, ...