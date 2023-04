Def: Landini, '3 miliardi per il cuneo sono insufficienti' (Di mercoledì 12 aprile 2023) "La nostra richiesta è una riduzione di 5 punti, che vuol dire avere almeno un aumento di 100 euro medi al mese. Mi sembra che quelle risorse non siano sufficienti per risolvere l'emergenza salariale". Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "La nostra richiesta è una riduzione di 5 punti, che vuol dire avere almeno un aumento di 100 euro medi al mese. Mi sembra che quelle risorse non siano sufficienti per risolvere l'emergenza salariale".

Def: Landini, '3 miliardi per il cuneo sono insufficienti' Così risponde il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a SkyTg24 economia, sui tre miliardi nel Def per il taglio del cuneo: "La riduzione di due punti del governo Draghi costava 4,5 miliardi, non so ..."