Def, i tre obiettivi del governo: cosa c'è nel documento (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Il documento di economia e finanza 2023 (Def) incassa il via libera del Cdm e delinea "i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del governo per il medio termine: la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni", la riduzione del deficit e del debito e il sostegno alla ripresa economica. Questo quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato l'ok al Def con il voci di rottura imminente con Italia Viva "di oltre 3 miliardi a valere sull'anno in corso" a beneficio "dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi". L'esecutivo, si spiega, punta a individuare ''nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili'' e rilanciare l'economia, attraverso le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Ildi economia e finanza 2023 (Def) incassa il via libera del Cdm e delinea "i tre principaliprogrammatici della politica economica e di bilancio delper il medio termine: la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni", la riduzione del deficit e del debito e il sostegno alla ripresa economica. Questo quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato l'ok al Def con il voci di rottura imminente con Italia Viva "di oltre 3 miliardi a valere sull'anno in corso" a beneficio "dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi". L'esecutivo, si spiega, punta a individuare ''nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili'' e rilanciare l'economia, attraverso le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Def, i tre obiettivi del governo: cosa c'è nel documento: (Adnkronos) - Nel programma dell'esecutivo lo stop alle m… - DzheringRuslan : RT @eziomauro: Via libera del governo al Def. Tre miliardi per il taglio del cuneo - la Repubblica - laDiscussioneQ : DEF, tre mld per cuneo fiscale. Migranti, stato di emergenza. Maxi multe contro i vandali ##02 #Cdm #cuneofiscale… - repubblica : RT @eziomauro: Via libera del governo al Def. Tre miliardi per il taglio del cuneo - la Repubblica - eziomauro : Via libera del governo al Def. Tre miliardi per il taglio del cuneo - la Repubblica -