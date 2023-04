Def | i tre obiettivi del governo | cosa c’è nel documento

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Ildi economia e finanza 2023 (Def) incassa il via libera del Cdm e delinea “i tre principaliprogrammatici della politica economica e di bilancio delper il medio termine: la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni”, la riduzione del deficit e del debito e il sostegno alla ripresa economica. Questo quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato l’ok al Def con il taglio del cuneo fiscale “di oltre 3 miliardi a valere sull’anno in corso” a beneficio “dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi”. L’esecutivo, si spiega, punta a individuare ”nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili” e rilanciare l’economia, attraverso le risorse che saranno liberate con ...

Bollette, il nuovo piano aiuti: il governo pronto a destinare miliardi alle famiglie. Nel 2024 ... Tant'è che per il 2024 lo spazio di manovra aperto dalle stime del sarebbe pari a circa 4 ...Pensioni (con proroga per Quota 103), bollette e Irpef: gli interventi che accompagnano il miliardi per famiglie e imprese

Via libera del governo al Def. Tre miliardi per il taglio del cuneo la Repubblica

La legge di Bilancio per il 2023, rafforzando l'intervento avviato già dal precedente esecutivo, ha previsto un taglio dei contributi previdenziali di due punti per i dipendenti con reddito annuale ...