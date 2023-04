DEF, c’è il via libera: stop misure straordinarie, nel 2024 taglio tasse, supporto all’economia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF 2023, il Documento di Economia e Finanza: stabilite, quindi, le linee programmatiche che riguarderanno il supporto all’economia reale, la riorganizzazione del sistema fiscale e l’abbandono di misure straordinarie e “tampone” rispetto alle soluzioni di politica fiscale. Il DEF, o Documento di Economia e Finanza, si ricorda ai lettori, è annuale: è stato introdotto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) e si rivela come strumento necessario per la programmazione finanziaria del Paese, sia in termini di politica economica e monetaria che di gestione e di crescita dello stesso. DEF 2023, verso la definizione di un nuovo sistema economico? Prima di andare oltre, facciamo un passo indietro su quanto era ... Leggi su fmag (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF 2023, il Documento di Economia e Finanza: stabilite, quindi, le linee programmatiche che riguarderanno ilreale, la riorganizzazione del sistema fiscale e l’abbandono die “tampone” rispetto alle soluzioni di politica fiscale. Il DEF, o Documento di Economia e Finanza, si ricorda ai lettori, è annuale: è stato introdotto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) e si rivela come strumento necessario per la programmazione finanziaria del Paese, sia in termini di politica economica e monetaria che di gestione e di crescita dello stesso. DEF 2023, verso la definizione di un nuovo sistema economico? Prima di andare oltre, facciamo un passo indietro su quanto era ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : Il Consiglio dei Ministri è convocato l'11 aprile alle ore 15. ?? All'esame c'è anche il DEF, sui cui numeri si reg… - gaiaitaliacom : Nel Def non c’è niente, come nel programma elettorale del Governo: a Meloni non restano che gli stati di emergenza- - giusy_luordo : RT @Simona_Manzini: Non c'è nessuna emergenza, il relativo stato introdotto dal governo serve solo a distrarre dal contenuto del Def: prome… - ERivetta : RT @alda7069: Siete credibili come un comizio di #Trump. Non c'è un soldo. Quelli che non ce la fanno (e non volete che ce la facciano) l… - meltingmax : RT @Simona_Manzini: Non c'è nessuna emergenza, il relativo stato introdotto dal governo serve solo a distrarre dal contenuto del Def: prome… -

DEF: tasse, stipendi, pensioni e bollette. Le misure approvate dal Governo ... sostenibilità dei conti pubblici con una graduale riduzione di deficit e debito: questi i tre cardini cui si ispira il DEF Meloni. Più nel dettaglio, il Documento di Economia e Finanza fissa i 3 ... Taglio al cuneo fiscale, ecco quanto può valere in busta paga. Dai precedenti interventi benefici fino a 41 euro al mese Da dove arrivano i 3 miliardi La cifra di 3 miliardi deriva dalla differenza tra il deficit/Pil tendenziale e quello programmatico indicati nel Def. Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 27. Borse caute, lieve rialzo per Piazza Affari. Occhi puntati sull'inflazione negli Usa Per l'Italia il Pil 2023 è stimanto al +0,7%, in rialzo dalla previsione precedente dell +0,6%, ma inferiore al +0,9% (+1% programmatico) stimato dal governo nel Def. Tra i motivi di preoccupazione ... ... sostenibilità dei conti pubblici con una graduale riduzione di deficit e debito: questi i tre cardini cui si ispira ilMeloni. Più nel dettaglio, il Documento di Economia e Finanza fissa i 3 ...Da dove arrivano i 3 miliardi La cifra di 3 miliardi deriva dalla differenza tra il deficit/Pil tendenziale e quello programmatico indicati nel. Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 27.Per l'Italia il Pil 2023 è stimanto al +0,7%, in rialzo dalla previsione precedente dell +0,6%, ma inferiore al +0,9% (+1% programmatico) stimato dal governo nel. Tra i motivi di preoccupazione ... Un temerario autoritratto fra nobiltà e abiezione Il Manifesto