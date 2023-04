DEF 2023, ok del governo: taglio tasse e cuneo fiscale. Le novità (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il consiglio dei ministri ha dato via libera al DEF 2023, il documento di economia e finanza con gli obiettivi economici del prossimo triennio. Tra le risorse stanziate compaiono 3 miliardi di euro per finanziare il taglio del cuneo fiscale. L’ok è arrivato l’11 aprile. Come riportato dalla nota stampa di Palazzo Chigi, Il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del governo per il medio termine: riforma fiscale a favore delle fasce più svantaggiate; riduzione di debito pubblico e deficit; crescita del Pil. Su questi tre assi poggerà l’intervento dell’esecutivo Meloni nei prossimi tre anni, a cominciare dalla prossima Manovra di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il consiglio dei ministri ha dato via libera al DEF, il documento di economia e finanza con gli obiettivi economici del prossimo triennio. Tra le risorse stanziate compaiono 3 miliardi di euro per finanziare ildel. L’ok è arrivato l’11 aprile. Come riportato dalla nota stampa di Palazzo Chigi, Il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio delper il medio termine: riformaa favore delle fasce più svantaggiate; riduzione di debito pubblico e deficit; crescita del Pil. Su questi tre assi poggerà l’intervento dell’esecutivo Meloni nei prossimi tre anni, a cominciare dalla prossima Manovra di ...

