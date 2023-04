Decreto bollette: apprezzate le proposte Assoprofessioni in audizione alla Camera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) - Il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone, in qualità di segretario generale Assoprofessioni, è stato audito ieri 11 aprile presso le Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera dei Deputati in relazione alla conversione in legge del cosiddetto Decreto “bollette”. Roma,12 aprile 2023. “Il Decreto interviene su questioni particolarmente sentite dai contribuenti, imprese e professionisti in relazione al perdurare del conflitto Ucraina-Russia e dell'inflazione che continua ad incidere sul potere d'acquisto soprattutto dei meno abbienti. – commenta Falcone - Ci spiace dover ancora una volta rilevare l'immotivata esclusione dei professionisti dai benefici del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) - Il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone, in qualità di segretario generale, è stato audito ieri 11 aprile presso le Commissioni riunite Finanze e Affari sociali delladei Deputati in relazioneconversione in legge del cosiddetto”. Roma,12 aprile 2023. “Ilinterviene su questioni particolarmente sentite dai contribuenti, imprese e professionisti in relazione al perdurare del conflitto Ucraina-Russia e dell'inflazione che continua ad incidere sul potere d'acquisto soprattutto dei meno abbienti. – commenta Falcone - Ci spiace dover ancora una volta rilevare l'immotivata esclusione dei professionisti dai benefici del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas ...

