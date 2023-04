Decoro Roma – Iv: “La riqualificazione di Piazza Cinquecento, fondamentale l’ascolto delle associazioni Taxi e Ncc” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Piazza dei Cinquecento è uno dei principali hub della mobilità cittadina nonché uno dei più grandi d’Europa, con un flusso di circa mezzo milione di utenti al giorno. Uno spazio di vitale importanza, purtroppo sempre più spesso al centro delle cronache per situazioni di degrado e mancanza di sicurezza. La sua riqualificazione è un’opera fondamentale per lo sviluppo della Capitale, non solo in vista di eventi straordinari come il Giubileo. Nella seduta congiunta delle Commissioni Mobilità e Urbanistica di oggi abbiamo espresso le nostre preoccupazioni su alcuni punti che ci sembrano particolarmente critici. A partire dal mancato coinvolgimento nel progetto delle associazioni di categoria degli operatori del trasporto pubblico non di linea, dunque ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) “deiè uno dei principali hub della mobilità cittadina nonché uno dei più grandi d’Europa, con un flusso di circa mezzo milione di utenti al giorno. Uno spazio di vitale importanza, purtroppo sempre più spesso al centrocronache per situazioni di degrado e mancanza di sicurezza. La suaè un’operaper lo sviluppo della Capitale, non solo in vista di eventi straordinari come il Giubileo. Nella seduta congiuntaCommissioni Mobilità e Urbanistica di oggi abbiamo espresso le nostre preoccupazioni su alcuni punti che ci sembrano particolarmente critici. A partire dal mancato coinvolgimento nel progettodi categoria degli operatori del trasporto pubblico non di linea, dunque ...

