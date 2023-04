De Magistris: “Festa Scudetto? Il numero chiuso crea maggior pericolo!” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Facebook “Notte Azzurra“, progetto in collaborazione con la pagina FB La Musa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luigi De, ex sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Facebook “Notte Azzurra“, progetto in collaborazione con la pagina FB La Musa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForzAzzurri1926 : Nel corso di 'Notte Azzurra', diretta Fb in collaborazione con @lamusaazzurra , l'ex sindaco De Magistris non le ma… - RoGra68 : @grazia_noviello @GaeManfredi @ADeLaurentiis La città è totalmente allo sbando, abbandonata a sé stessa peggio che… - sscalcionapoli1 : De Magistris: “E’ un periodo di grandissima gioia per i napoletani e per i tifosi, deve essere la festa del popolo”… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX SINDACO - De Magistris: 'E' un periodo di grandissima gioia per i napoletani e per i tifosi, deve essere la festa… -