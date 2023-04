De Laurentiis: “Vogliamo realizzare una serie tv sullo scudetto!”, poi la frecciatina alla Juventus (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera il Napoli giocherà contro il Milan una gara storica in Champions League, ma a San Siro non ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il patron azzurro seguirà la partita da Ischia, mentre a Milano sarà presente suo figlio Edoardo, vice presidente del club. Aurelio De Laurentiis De Laurentiis ha però comunque parlato alla vigilia del match ai microfoni del noto quotidiano olandese De Telegraaf. Di seguito la sua intervista. Quando abbiamo comprato il Napoli nel 2004, il club era sull’orlo della bancarotta, non c’era niente. Abbiamo costruito una nuova realtà partendo da zero. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv sull’argomento, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera il Napoli giocherà contro il Milan una gara storica in Champions League, ma a San Siro non ci sarà il presidente Aurelio De. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il patron azzurro seguirà la partita da Ischia, mentre a Milano sarà presente suo figlio Edoardo, vice presidente del club. Aurelio DeDeha però comunque parlatovigilia del match ai microfoni del noto quotidiano olandese De Telegraaf. Di seguito la sua intervista. Quando abbiamo comprato il Napoli nel 2004, il club era sull’orlo della bancarotta, non c’era niente. Abbiamo costruito una nuova realtà partendo da zero. Abbiamo pensato diunatv sull’argomento, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo ...

