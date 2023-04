De Laurentiis non sarà a San Siro: sapete da dove guarderà Milan-Napoli? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, questa sera Milan e Napoli si daranno battaglia in campo per guadagnarsi l’accesso alle semifinali di Champions League. Luciano Spalletti avrà qualche problema di formazione, visto che tutti i suoi centravanti hanno problemi fisici: Osimhen e Simeone non sono stati convocati, mentre Raspadori non è ancora al massimo della forma e la sua presenza nella gara di questa sera è ancora in forte dubbio. Una sfida storica per i partenopei, che per la prima volta nella propria storia sono giunti a questo punto della competizione. Ad assistere al match, però, non ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito da Repubblica il presidente resterà a Ischia e dall’isola guarderà il match. FOTO: Imago – Napoli Champions ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, questa serasi daranno battaglia in campo per guadagnarsi l’accesso alle semifinali di Champions League. Luciano Spalletti avrà qualche problema di formazione, visto che tutti i suoi centravanti hanno problemi fisici: Osimhen e Simeone non sono stati convocati, mentre Raspadori non è ancora al massimo della forma e la sua presenza nella gara di questa sera è ancora in forte dubbio. Una sfida storica per i partenopei, che per la prima volta nella propria storia sono giunti a questo punto della competizione. Ad assistere al match, però, non ciil presidente Aurelio De. Secondo quanto riferito da Repubblica il presidente resterà a Ischia e dall’isolail match. FOTO: Imago –Champions ...

