De Laurentiis: "Juve coinvolta in scandali, ecco perchè il Napoli non vinceva"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla della grande stagione della squadra azzurra, ma non risparmia critiche alla Juventus per gli scandali extra campo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo parere sulla grande stagione della squadra azzurra in un'intervista al giornale olandese Telegraaf. Nonostante il successo della compagine guidata da Luciano Spalletti, De Laurentiis ha lanciato una vera e propria frecciata alla Juventus, coinvolta in vari scandali e inchieste al di fuori del campo di gioco. Secondo il patron azzurro il fatto che la squadra partenopea non abbia vinto lo scudetto da diversi anni non è solo colpa loro, ma anche di altri fattori che stanno venendo alla ...

