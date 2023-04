De Laurentiis dice “no” a Berlusconi: il retroscena che coinvolge il Napoli e il Monza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Monza e l’obiettivo Europa: il retroscena con il Napoli e il rifiuto di De Laurentiis per l’acquisto di Gaetano. Il Monza sta stupendo tutti in questa stagione, superando le aspettative e posizionandosi al tredicesimo posto della classifica di Serie A, con ben 35 punti conquistati. Nonostante quando detto il presidente Silvio Berlusconi ambisce a portare la squadra addirittura in Europa, sebbene questo obiettivo sembri ancora lontano. L’ex premier non sembra intenzionato a mollare e, insieme ad Adriano Galliani, cercherà sicuramente di raggiungere questo traguardo nelle prossime stagioni. Ma c’è un retroscena interessante che coinvolge il Napoli e il Monza. Gianluca Gaetano al Monza? ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023)e l’obiettivo Europa: ilcon ile il rifiuto di Deper l’acquisto di Gaetano. Ilsta stupendo tutti in questa stagione, superando le aspettative e posizionandosi al tresimo posto della classifica di Serie A, con ben 35 punti conquistati. Nonostante quando detto il presidente Silvioambisce a portare la squadra addirittura in Europa, sebbene questo obiettivo sembri ancora lontano. L’ex premier non sembra intenzionato a mollare e, insieme ad Adriano Galliani, cercherà sicuramente di raggiungere questo traguardo nelle prossime stagioni. Ma c’è uninteressante cheile il. Gianluca Gaetano al? ...

