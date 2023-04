Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : #DAZN e Deezer lanciano il nuovo format “Play With” - sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN e Deezer lanciano il nuovo format “Play With”: La musica e lo sport creano ogni giorno emozion… - SpotandWeb : Nuova notizia: DAZN Italia e Deezer lanciano “Play With” - digitalsat_it : DAZN e Deezer lanciano Play With, format dove i cantanti raccontano passione per il calcio - digitalsat_it : DAZN e Deezer lanciano Play With, format dove i cantanti raccontano passione per il calcio -

Il format "Play With" non è solo interviste: infatti, i cantanti si avventureranno nella realizzazione di uno speciale videoclip musicale che vede la produzione esclusiva firmata. Il ...Il format 'Play With' non è solo interviste: infatti, i cantanti si avventureranno nella realizzazione di uno speciale videoclip musicale che vede la produzione esclusiva firmata. Il ...E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti dainsieme a partner come La Gazzetta dello Sport,e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto ...

DAZN e Deezer lanciano Play With, format dove i cantanti ... Digital-Sat News

DAZN e Deezer lanciano Play With, format dove i cantanti raccontano passione per il calcio, La musica e lo sport creano ogni giorno emozioni uniche e un coinvolgimento profondo nelle persone.P er ques ...Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 35a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...