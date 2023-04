Darmian chiave difensiva | un dato straordinario in Benfica-Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Matteohail suo solido contributo anche in. Con una statistica in particolare ad evidenziare la sua prestazione. UOMODELLA DIFESA –nel 2023 è diventato un titolare assoluto di Inzaghi. Che sia da esterno o da difensore, il tecnico non rinuncia mai al suo numero 36. Eha portato un altro esempio del perché. L’ex Milan infatti ha ripagato la fiducia del suo allenatore con una provadi spessore. Con unsemplicementePRETAZIONE AGGRESSIVA –è partito da braccetto di destra e si è preso un ruolo specifico: andare ad aggredire le linee di passaggio del ...