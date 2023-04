Danilo | 'Con lo Sporting servirà la migliore Juve possibile Sul rinnovo' LIVE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Danilo: 'Questa è la mia quarta stagione alla Juve, il rinnovo ha rappresentato una scelta di cuore. Ho sempre avu… - pisto_gol : Subito dopo il gol, mentre #Lukaku sta esultando con i compagni, #Danilo si avvicina al gruppo interista. Questa è… - Morretz97 : RT @romeoagresti: #Danilo: 'Ciò che sta accadendo a Vlahovic fa parte di un percorso. Parliamo spesso, è tranquillo, lui pensa sempre al be… - Tiarossi2 : RT @romeoagresti: #Danilo: 'Ciò che sta accadendo a Vlahovic fa parte di un percorso. Parliamo spesso, è tranquillo, lui pensa sempre al be… - romeoagresti : #Danilo: 'Ciò che sta accadendo a Vlahovic fa parte di un percorso. Parliamo spesso, è tranquillo, lui pensa sempre… -

Il tecnico bianconero ha parlato anche della lite di PasquettaParedes: "C'è stato un confronto di idee, perché Leandro ha giocato meno in questo periodo dopo aver giocato molto all'inizio - le ...Come di consueto, Allegri interviene in conferenza stampa dall'Allianz Stadium alla vigilia della sfidalo Sporting di Amorim. Insieme al tecnico ci sarà anchea presentare la gara contro ......a una crescita e uno sviluppo della città nel prossimo mandato grazie alle risorse intercettate... professoressa; Alessandro Di Giovanni , studente, il più giovane della lista;Di Rodolfo , ...

POC 2014/2020 - Impresa Barone Danilo - EuroInfoSicilia EuroInfoSicilia

"Sicuramente domani dobbiamo essere nella nostra migliore versione. Lo Sporting ha eliminato l'Arsenal che è primo in premier quindi dovremo essere nella nostra miglior versione". "Quello che faccio ..."Sicuramente domani dobbiamo essere nella nostra migliore versione. Lo Sporting ha eliminato l'Arsenal che è primo in premier quindi dovremo essere nella nostra miglior versione".