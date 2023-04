Daniele Dal Moro | ' Sei un cog***ne' La sua risposta spiazzante a un commento sui social

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Dalcontinua a far discutere dopo la squalifica al Gf Vip , dal quale è stato eliminato per via di alcuni comportamenti ritenuti eccessivi dalla produzione del reality. Fuori dalla casa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - VecchioliSandr1 : RT @HolaBebeeeeee: @Marta_Francesca Precisiamo che l’avrà ciulato dal gruppo di whatsapp di Sparta non che Daniele gliel abbia dato, prima… - antonellapolon1 : @HappyBaudy @gicarestik2 Cit dalla tua preferita ' Io Edoardo lo difendo sempre' Per cui lei può difenderlo dentro… -

Moro continua a far discutere dopo la squalifica al Gf Vip ,quale è stato eliminato per via di alcuni comportamenti ritenuti eccessivi dalla produzione del reality. Fuori dalla casa, ...Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi,Moro e Oriana Marzoli saranno nel cast della nuova edizione di Temptation Island A far luce sulla situazione ci ha pensato il settimanale Chi, che ha rivelato la decisione presa dagli ...... che prenderà il via18 aprile, per disegnare come saranno i paesi di domani. Spiega l'AssessoreValentini: "Per quanto riguarda la programmazione urbanistica e lo sviluppo territoriale ...

Oriana Marzoli: Febbre, dolori e debolezza. Ho pianto per lo stress, Daniele Dal Moro la difende Fanpage.it

Le ultime indiscrezioni sul cast di Temptation Island: "Maria non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione".Oriana Marzoli posta sui suoi social un video che prende in giro Edoardo Donnamaria e lo paragona al cane di Daniele ...