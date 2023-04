Damien Priest | “Ora Dominik brilla di luce propria”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) C’è chi dice cheMysterio è lì solo per la fama del padre, non essendo neppure adatto ad NXT, dove serve il “phisique du rol” ed una certa padronanza di sé. Eppurenon è dello stesso avviso, elogiando a più riprese il piccolo Dom ai microfoni di WrestlingInc. I due sono attualmente compagni di stable nel Judgment Day, impegnati a torturare ancora Rey Mysterio e chiunque gli si mostri vicino. “” ha dichiarato“è passato dall’essere una stella in coppia con Rey, ad una stella nel Judgment Day, per arrivare ad oggi dovedi. Adesso è soloMysterio, una cosa a sé”. “Non posso fare a meno di sorridere…”ha ammesso di ...

In attesa di vederlo in azione nella sfida Father vs Son contro Dominik (che all'inizio dell'evento ha abbandonato l'arena insieme a Rhea Ripley e), la Superstar di San Diego ha preso ...

Dominik Mysterio a perdu contre son père, Rey Mysterio, à WWE WrestleMania 39. Damian Priest, lui, est le seul membre du Judgment Day qui n’a malheureusement pas eu de match à Hollywood. Dans une inte ...Il Judgment Day è ormai un’ottima realtà delle puntate settimanali di Raw e SmackDown ed è stato portato in trionfo a WrestleMania 39 da Rhea Ripley, che è riuscita a vincere lo Smackdown Women’s Cham ...