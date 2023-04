(Di mercoledì 12 aprile 2023) Segnatevi il suo nome. Dopo il successo di Un professore, il giovane attore si divide la nuova miniserie di RaiPlay e l'attesa per Nuovo Olimpo, il nuovo film del regista turco: «Io bello? Non credo»

Vi presentiamo le nostre video interviste con tre degli interpreti principali, Jason Prempeh, Giulia Fazzini eNe sono convinti due dei protagonisti: Greta Esposito, una delle attrici di 'Mare Fuori', e, già allievo di Gassman in 'Un professore'. 'Ci siamo trovati anche molto liberi di cambiare ...Cast completo Shake serie RaiPlay Nella serie di RaiPlay Shake Otello troviamo tanti giovani protagonisti, e nel cast " come abbiamo già detto " compare anche. Chi sono gli altri ...

Damiano Gavino: «Io, gli adolescenti di Shake e Özpetek» Vanity Fair Italia

In arrivo su RaiPlay dal 14 aprile Shake è un teen drama che prende spunto dalle dinamiche dell'Otello di Shakespeare. Amori amicizie e rivalità nella Roma di oggi. Abbiamo incontrato in una video int ...Shake è la nuova attesissima teen serie creata da Rai Fiction in collaborazione con Lucky Red disponibile dal 14 aprile solo su Rai Play con protagonisti ...