Dalle Galápagos al mar Ligure | le leggendarie spedizioni per proteggere la biodiversità

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Così florido e così fragile, l’arcipelago delle isole– a circa novecentosettanta chilometri a ovestcoste del Sudamerica – è un tempio della, nonché lo specchio del deterioramento del nostro Pianeta a causa delle attività antropiche. Qui, nel 1835, Charles Darwin fece delle scoperte fondamentali per affinare la teoria dell’evoluzione. Gli effetti della crisi climatica, l’introduzione di nuove specie invasive, la pesca invasiva e il turismo, però, stanno minacciando una quantità crescente di animali (iguane ai leoni marini) e piante che popolano questi territori ormai da millenni, e mai come ora è necessario intensificare le attività di ricerca per monitorare lo stato di salute dell’ecosistema e capire come intervenire in modo mirato. Ad esserne convinta è l’oceanografa americana ...