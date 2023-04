Dalla Puglia a Kiev | il viaggio del bassorilievo “Messaggero di pace”

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Resterà nella Basilica della cattedrale di Bari fino al venerdì prossimo ildi San Michele Arcangelo “di”, destinato poi a. L’opera, realizzata da uno scultore di Latiano, Cosimo Giuliano, è al centro di un progetto al quale hanno aderito importanti istituzioni, comuni, aziende e personalità, promosso e curato dall'associazione culturale “L’isola che non c’è”. Dopo aver fatto tappa anche a Oria e Taranto, ilterminerà la sua breve permanenza nel duomo di Bari giusto in tempo per organizzare nei dettagli il complessoverso la capitale Ucraina, passando per la Romania e attraversando anche parte del territorio coinvolto dal conflitto russo-ucraino. Lo riporta la “Gazzetta del Mezzogiorno”.