Dalai Lama e polemiche | le parole del monaco che indaga sugli abusi sessuali nel Buddismo | “Una tragedia | la comunità è divisa”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tenzin Peljor è unche da anni si occupa di “problemi complicati deltibetano”, come riporta il suo blog, che vanta milioni di visitatori. Peljor, vale a dire, racconta agli utenti gliall’interno della suanella maggior parte delle volte avvolti in una coltre di silenzio. Intervistato da Repubblica dopo l’episodio che ha visto protagonista ilin un incontro “ravvicinato” con un bambino durante un evento che aveva coinvolto una scolaresca in visita al tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, ha raccontato di essere rimasto “scioccato” di fronte al video che riprende il leader spirituale tibetano mentre invita il ragazzo a “succhiargli la lingua”. “Mi sembrava di impazzire, ero schifato. Mi ha fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargl… - iacopo_melio : Sono contrario alle etichette, soprattutto quando delimitano confini che separano le persone. A volte, però, è indi… - Agenzia_Ansa : Il Dalai Lama si è scusato dopo la pubblicazione sui social di un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sul… - MicheleBisceg10 : RT @opificioprugna: Il Papa scrive al Dalai Lama: 'Passi con noi che la facciamo Vescovo'. (Mercurio Di Maio @bladerunnerrrr) #11Aprile #P… - NicholasTaschi : RT @eltucusalamanca: Il bambino e il Dalai Lama -

Ilabbraccia un bambino, lo bacia e poi gli chide di succhiargli la lingua: è bufera. La guida spirituale si scusa e dice che era solo uno scherzo " Succhiami la lingua ": a dirlo è il...Abbonati per leggere anche Leggi anche Ilbacia un bambino e gli chiede: "Succhiami la lingua". Poi le scuse In fuga dalla guerra a Bali: tra ricconi, influencer e disertori russi ecco la ...Il mondo si indigna per ilche ha chiesto un gioco di lingua a un ragazzino, ma nessun telegiornale sta dando risalto alle inchieste per pedofilia nella chiesa che sono in corso in Italia. Vi do qualche dato ...

Il Dalai Lama bacia un bambino e gli chiede: "Succhiami la lingua". Poi le scuse la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Dalai Lama, leader spirituale tibetano, si è scusato con un ragazzino per avergli chiesto di "succhiargli la lingua" qualche settimana fa durante un'udienza di cui è emerso un video sui social. "Su ...