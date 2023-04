Dal caldo al crollo termico, cosa succede al meteo: fino a 12 °C in meno (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dal caldo quasi estivo a un repentino abbassamento delle temperature: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni e le zone più colpite Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dalquasi estivo a un repentino abbassamento delle temperature: eccoaccadrà nei prossimi giorni e le zone più colpite

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoappelloso : RT @MinervaArmata: Architettura romano-berbera a Bulla Regia. Le ville sono a due piani: la classica villa romana al piano superiore e sott… - ilmeteoit : #Attenzione: #SHOCK termico in arrivo! - BenedP : RT @gleescovers: questo video pubblicitario con mafalda che andava in onda in quelle giornate dal caldo gradevole tendente all'estate e noi… - chiara22lune : RT @MinervaArmata: Architettura romano-berbera a Bulla Regia. Le ville sono a due piani: la classica villa romana al piano superiore e sott… - Amoriall : RT @gleescovers: questo video pubblicitario con mafalda che andava in onda in quelle giornate dal caldo gradevole tendente all'estate e noi… -