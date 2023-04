Dal 14 aprile al 7 maggio aperte le procedure di accredito media per la fase finale dell’Europeo in Romania e Georgia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da venerdì 14 aprile alle 15.00 di domenica 7 maggio sarà possibile, attraverso il portale UEFA, richiedere l’accredito media per la fase finale del campionato Europeo Under 21, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia e che vedrà al via anche la Nazionale di Paolo Nicolato, impegnata in un girone con Norvegia, Svizzera e Francia. Gli Azzurrini giocheranno tutte e tre le gare della fase a gironi alla Cluj Arena di Cluj-Napoca.I colleghi non ancora registrati al Media Channel della UEFA possono utilizzare questo link; i colleghi invece che hanno già un’utenza all’interno del portale possono richiedere l’accredito cliccando qui. Fonte articolo e foto: www.figc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da venerdì 14alle 15.00 di domenica 7sarà possibile, attraverso il portale UEFA, richiedere l’accredito media per ladel campionato Europeo Under 21, in programma dal 21 giugno all’8 luglio ine che vedrà al via anche la Nazionale di Paolo Nicolato, impegnata in un girone con Norvegia, Svizzera e Francia. Gli Azzurrini giocheranno tutte e tre le gare dellaa gironi alla Cluj Arena di Cluj-Napoca.I colleghi non ancora registrati al Media Channel della UEFA possono utilizzare questo link; i colleghi invece che hanno già un’utenza all’interno del portale possono richiedere l’accredito cliccando qui. Fonte articolo e foto: www.figc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

