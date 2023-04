Da Twitter – #SerieA | come cambia la lotta #ChampionsLeague dopo #LazioJuventus …

#CalcioIsBack Il migliore in Europa. Questa è la Serie A. pic..com/bLMXc6LV8p - Lega Serie A (@) April 9, 2023 Estratto dell'articolo di Stefano Scacchi per 'La Stampa' lo spot calcio is back 8 Da questa sera ...... su, abbiamo chiesto quale sarebbe l'avvento in panchina più sorprendente tra le big ...PASQUALE" Quale cambio in panchina sarebbe la più grande sorpresa della prossima stagione in #"RT, ...Juventus, Del Piero potrebbe ritornare allo Stadium. Cosa sta succedendo in casa bianconera: tutti i dettagli del caso. Sabato mattina, come scrivono su, potrebbero esserci novità importanti in casa bianconera. La società bianconera, infatti, avrà diversi presidenti, oltre 330 da club di tutto il mondo. Sarà presente, ovviamente, anche il ...

Twitter come azienda non esiste più WIRED Italia