Da Roma a Ladispoli a bordo del treno storico per la Sagra del Carciofo: orario e costi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladispoli – Nuova iniziativa in treno storico domenica prossima, 16 aprile, da Roma a Ladispoli in occasione della 70esima edizione della Sagra del Carciofo. Il convoglio d’epoca, composto da carrozze Centoporte degli anni 30, partirà dalla stazione di Roma Termini alle ore 8.40 ed effettuerà fermate intermedie nelle stazioni di Roma Ostiense (8.52), Roma San Pietro (9.01) con arrivo a Ladispoli Cerveteri previsto alle 9.52. Per prenotare il biglietto e conoscere i costi clicca qui A bordo treno delle guide offriranno informazioni e assistenza ai viaggiatori e, una volta giunti a Ladispoli, li accompagneranno nelle attività in ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023)– Nuova iniziativa indomenica prossima, 16 aprile, dain occasione della 70esima edizione delladel. Il convoglio d’epoca, composto da carrozze Centoporte degli anni 30, partirà dalla stazione diTermini alle ore 8.40 ed effettuerà fermate intermedie nelle stazioni diOstiense (8.52),San Pietro (9.01) con arrivo aCerveteri previsto alle 9.52. Per prenotare il biglietto e conoscere iclicca qui Adelle guide offriranno informazioni e assistenza ai viaggiatori e, una volta giunti a, li accompagneranno nelle attività in ...

