Da Diletta Leotta (con il pancione) a Belen Rodriguez: i look di Pasqua (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” dice un famoso proverbio, che sottolinea come gli italiani siano soliti trascorrere il 25 dicembre in famiglia mentre per la tradizionale festa che si celebra in primavera si sia sostanzialmente liberi da ogni vincolo di parentela. Un detto che ben si applica a tutti, vip compresi. Quest’anno però sono moltissime le famose che hanno comunque deciso di passare la Pasqua insieme a figli, genitori e consorti. Tra gite in campagna e viaggi esotici, i look delle vip si sono fatti notare. Pancioni di primavera Beatrice ValliSta volgendo al termine la quarta gravidanza di Beatrice Valli. L’influencer, che aspetta una bambina, ha festeggiato la Pasqua con un look… rosa. Abito a coste di Pinko, cappottino The Frankie Shop, ballerine bicolore e una delle it-bag più ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Natale con i tuoi,con chi vuoi” dice un famoso proverbio, che sottolinea come gli italiani siano soliti trascorrere il 25 dicembre in famiglia mentre per la tradizionale festa che si celebra in primavera si sia sostanzialmente liberi da ogni vincolo di parentela. Un detto che ben si applica a tutti, vip compresi. Quest’anno però sono moltissime le famose che hanno comunque deciso di passare lainsieme a figli, genitori e consorti. Tra gite in campagna e viaggi esotici, idelle vip si sono fatti notare. Pancioni di primavera Beatrice ValliSta volgendo al termine la quarta gravidanza di Beatrice Valli. L’influencer, che aspetta una bambina, ha festeggiato lacon un… rosa. Abito a coste di Pinko, cappottino The Frankie Shop, ballerine bicolore e una delle it-bag più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Diletta Leotta: 'Ci si può innamorare di qualcuno senza un conto in banca cospicuo' #dilettaleotta #liverpool… - Chancione : Diletta Leotta 'Ti puoi innamorare anche di chi non è ricco!' L'importante è sposare quello coi soldi... @Soppressatira - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Diletta Leotta: 'Ci si può innamorare di qualcuno senza un conto in banca cospicuo' #dilettaleotta #liverpool #daniel… - TheFra23 : - StefaniaSte1909 : @susanna_vaccaro diletta leotta -