Cuore di Tenebra di Joseph Conrad | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Oggi Daniela di Daniela Carletti – La sconfitta del tempo per l’appuntamento del libro, ci parla dididinell’edizione di Demetra Edizioni. TramadidiNonostante le apparenze, e l’indiscutibile pregnanza del racconto in rapporto alle atrocità di cui fu partecipe la politica imperialista di fine Ottocento (e oltre), ”di” non nacque con gli intenti di una denuncia prettamente politica o sociale. Il coinvolgimento emotivo era di altra natura, soprattutto esistenziale, per così dire, e come tale va interpretato. Peraltro Marlow mostra in più occasioni una certa empatia dell’uomo bianco con gli indigeni dalla pelle scurissima come le tenebre. ...