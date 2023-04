Cuneo Telecamere di videosorveglianza installate nei cimiteri frazionali e urbano

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ie l’sono, da tempo, oggetto di tristi e continui fenomeni di furti di piante, fiori e composizioni deposte sulle sepolture dei defunti. Il personaleale attua una costante opera di sorveglianza, ma purtroppo ciò non è stato sufficiente ad interrompere questi episodi di inciviltà, così si è dovuti ricorrere a strumenti in grado di acquisire le immagini del pubblico. Nell’ambito delle proposte migliorative dell’appalto relativo all’illuminazione votiva, la ditta affidataria ha fornito ed installato dellediin tutti i. Il collegamento alla rete telematica comunale, necessario per la registrazione delle immagini, è assicurata da nuove tecnologie di telecomunicazioni, le c.d. Fixed Wireless Access, ...