Cultura del consenso | il silenzio non è assenso

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “No” non è sì. “Forse” non è sì. “Non mi va…” non è sì. “Non mi sento più a mio agio” non è sì. “Smettiamo” non è sì. “Ci ho ripensato” non è sì. “Ora no…” non è sì. “Ho cambiato idea” non è sì. “Non ne sono sicura” non è sì. “Sì”, e solo questo, è sì. E non solo nel sesso. Eppure ladelnon sembra essere chiara ancora a molti, ma, al contrario, pare trovare ostacoli e difficoltà nell’essere pervasiva e attecchire nella società in cui siamo immersi. Colpa della sua “controparte”, ladello stupro, di cui è imbevuto il mondo contemporaneo e alcuni dei suoi membri, la quale si esplica in una serie di declinazioni che spaziano dal catcalling alle molestie verbali, dalle battute al revenge porn, fino al victim blaming e alla violenza sessuale vera e propria. L’unico modo per cessare determinati comportamenti e ...