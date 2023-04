Crossover tra Marvel e DC? Discussioni in corso (Di mercoledì 12 aprile 2023) In una recente intervista, James Gunn ha confermato che, in futuro, un Crossover tra Marvel e DC sarebbe possibile. Scopriamo i dettagli Non possiamo negarlo, ormai il mondo del cinema è diventato un territorio imprevedibile, in grado di creare progetti sempre nuovi e inimmaginabili. Solo qualche mese fa, ad esempio, l’idea di un reboot riguardante Harry Potter sembrava impensabile; ora invece non si parla d’altro. È probabile che questa notizia dovrà lasciare spazio anche ad un’altra news, lanciata alcuni giorni fa. James Gunn è tornato infatti a parlare di possibili Crossover tra l’universo Marvel e quello DC. Scopriamo cosa avrebbe detto il regista in merito. Le parole di James Gunn In occasione dell’uscita al cinema di Guardiani della Galassia Vol.3, prevista per il 5 maggio, James Gunn, dal 1 novembre 2022 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 aprile 2023) In una recente intervista, James Gunn ha confermato che, in futuro, untrae DC sarebbe possibile. Scopriamo i dettagli Non possiamo negarlo, ormai il mondo del cinema è diventato un territorio imprevedibile, in grado di creare progetti sempre nuovi e inimmaginabili. Solo qualche mese fa, ad esempio, l’idea di un reboot riguardante Harry Potter sembrava impensabile; ora invece non si parla d’altro. È probabile che questa notizia dovrà lasciare spazio anche ad un’altra news, lanciata alcuni giorni fa. James Gunn è tornato infatti a parlare di possibilitra l’universoe quello DC. Scopriamo cosa avrebbe detto il regista in merito. Le parole di James Gunn In occasione dell’uscita al cinema di Guardiani della Galassia Vol.3, prevista per il 5 maggio, James Gunn, dal 1 novembre 2022 ...

