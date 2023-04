Crivellato di colpi per una lite, sospetti sul suocero: la vittima è Massimiliano Moneta, 57enne di Guidonia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Massimiliano Moneta, italiano, 57 anni, residente a Guidonia, è stato ucciso. Lo hanno ritrovato morto nelle ultime ore nel giardino di un podere. Il suo corpo è stato rinvenuto in un campo nei pressi di Vada, frazione del comune di Rosignano Marittimo. La causa della morte sarebbero stati dei colpi di fucile esplosi a distanza ravvicinata. Il responsabile, dopo il cruento delitto, è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Guidonia, in 7 lo pestano con calci e pugni alla testa durante una parita: 19enne in ospedale Cruento omicidio nel livornese: morto un 57enne di Guidonia Il cruento omicidio si è consumato nella giornata di ieri, martedì 11 aprile 2023. Qualche tempo dopo, il corpo del 57enne di Guidonia è stato rinvenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023), italiano, 57 anni, residente a, è stato ucciso. Lo hanno ritrovato morto nelle ultime ore nel giardino di un podere. Il suo corpo è stato rinvenuto in un campo nei pressi di Vada, frazione del comune di Rosignano Marittimo. La causa della morte sarebbero stati deidi fucile esplosi a distanza ravvicinata. Il responsabile, dopo il cruento delitto, è fuggito via facendo perdere le proprie tracce., in 7 lo pestano con calci e pugni alla testa durante una parita: 19enne in ospedale Cruento omicidio nel livornese: morto undiIl cruento omicidio si è consumato nella giornata di ieri, martedì 11 aprile 2023. Qualche tempo dopo, il corpo deldiè stato rinvenuto ...

