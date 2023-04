Cristina Scuccia | esplode il gossip | la futura naufraga è fidanzata?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si avvicina lo sbarco all’Isola dei famosi per: intantoun. L’ex suora ècontinua a monopolizzare l’attenzione a pochi giorni dal via ufficiale dell’Isola dei famosi. L’ex suora e vincitrice di The Voice 2014, presto sbarcherà in Honduras, dove prenderà parte alla nuova edizione del reality di Mediaset, aggiungendo un nuovo tassello a questa sua seconda vita dopo aver mollato la tonaca. E riguardo alla vita sentimentale della siciliana è spuntata una curiosa indiscrezione, lanciata sui social dall’esperta diDeianira Marzano. Tra le sue mani sarebbe arrivata la segnalazione da parte di una “talpa” e l’influencer non ha perso tempo, condividendola con i suoi follower di Instagram. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova emozionante avventura all'#Isola ?????? - 361_magazine : #CristinaScuccia è fidanzata? Esplode il gossip prima dell’#Isoladeifamosi - PasqualeMarro : #IsoladeiFamosi: “Cristina Scuccia (ex suora) è fidanzata…” - GossipOne_it : 'Cristina Scuccia: Single o Fidanzata? La verità svelata in Honduras all'Isola dei Famosi 2023' #gfvip… - GossipOne_it : 'Cristina Scuccia: Single o Fidanzata? La verità svelata in Honduras all'Isola dei Famosi 2023'… -

, ex suora vincitrice di The Voice , e futura concorrente de L'Isola dei Famosi , avrebbe un fidanzato. La, molto criticata per aver tolto l'abito e scelto di intraprendere ...Sarà protagonista a L'Isola dei Famosi ma sul suo conto arrivano notizie davvero particolari. L'ex Suorsarebbe fidanzata... La vedremo molto presto nel cast de L'Isola dei Famosi e sarà, senza ombra di dubbio, tra i protagonisti più chiacchierati dell'edizione. Stiamo parlando di ...è fidanzata La ex suora di The Voice Of Italy sta per approdare all' Isola dei Famosi 2023 ed è pronta a sorprendere il pubblico con la sua nuova "era" dopo essersi spogliata delle ...

Cristina Scuccia, l’ex suora si spoglierà all’Isola dei Famosi Grantennis Toscana

Cristina Scuccia potrebbe non essere così tanto single come si è dichiarata. A pochi giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi, a cui Cristina parteciperà, una sua compaesana ha fatto delle rivelazioni ...Cristina Scuccia, ex suora vincitrice di The Voice, e futura concorrente de L'Isola dei Famosi, avrebbe un fidanzato. La Scuccia, molto criticata per aver tolto l'abito e scelto ...