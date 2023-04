Cristiano Ronaldo, poteri da dirigente: litiga con Garcia e lo fa esonerare (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il pareggio per 0-0 contro l’Al Feiha di domenica 9 aprile è costato la panchina a Rudi Garcia: l’ex tecnico della Roma, infatti, è stato esonerato dall’Al Nassr, club nel quale milita Cristiano Ronaldo. Ma la decisione, più... Leggi su golssip (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il pareggio per 0-0 contro l’Al Feiha di domenica 9 aprile è costato la panchina a Rudi: l’ex tecnico della Roma, infatti, è stato esonerato dall’Al Nassr, club nel quale milita. Ma la decisione, più...

