Cristiano Ronaldo “fa fuori” Rudi Garcia dall’Al Nassr | tecnico vicino all’esonero

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Movimenti in panchina nel club saudita con CR7 e la squadra che non vorrebbero più il francese come allenatore.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeamCRonaldo : Cristiano Ronaldo in action against Paolo Maldini.?? - TimelineCR7 : Cristiano Ronaldo’s future FIFA icon cards. ?? - TimelineCR7 : Cristiano Ronaldo yesterday. ?? - foot365 : Rudi Garcia et Cristiano Ronaldo, c’est la guerre - _Trendy1 : RT @modap_: 2. Cristiano Ronaldo Signature -

Si, anche con. L'arrivo di CR7 e la critica dei ...Rudi Garcia non sarà più il tecnico dell'Al - Nassr di. Lo riporta Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, il tecnico francese sarà esonerato dalla società saudita per problemi tra lo stesso allenatore e i principali giocatori dello ...Marca: fatale al tecnico francese il rapporto con lo spogliatoio. Il secondo posto in campionato conin squadra non è accettabile's unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023l'ha rifatto. Arriva lui, e l'allenatore dura poco. Rudi García lascerà l'Al ...

Cristiano Ronaldo, Garcia e l'esonero dall'Al Nassr: cosa sta succedendo Tuttosport

Rudi Garcia non sarà più il tecnico dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Lo riporta Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, il tecnico francese sarà esonerato dalla società saudita per problemi tra lo ...Rudi Garcia molto presto dovrebbe essere esonerato dall’Al-Nassr. Il tecnico francese sembra paghi a caro prezzo, oltre che i risultati, il cattivo rapporto con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ...