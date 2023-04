Cristiano Ronaldo “esonera” Garcia: svelati i motivi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristiano Ronaldo “esonera” Garcia: ecco che cosa è successo in queste ore, svelati i motivi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’avvento di Ronaldo in Arabia ha fatto discutere e continua a discutere per tanti motivi. Ora sembra aver preso una decisione inevitabile per il destino del tecnico Rudi Garcia, che nelle scorse ore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023): ecco che cosa è successo in queste ore,. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’avvento diin Arabia ha fatto discutere e continua a discutere per tanti. Ora sembra aver preso una decisione inevitabile per il destino del tecnico Rudi, che nelle scorse ore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeamCRonaldo : Cristiano Ronaldo in action against Paolo Maldini.?? - TimelineCR7 : Cristiano Ronaldo’s future FIFA icon cards. ?? - BBCMOTD : Sergio Aguero claims Lionel Messi is a better goalscorer than Cristiano Ronaldo ?? #BBCFootball - 1FaktCom : Sergio Aguero rips into Cristiano Ronaldo with “pure luck” dig and Lionel Messi comparison - Aston1848 : RT @ESPNFC: Paulo Dybala opens up about Cristiano Ronaldo. -