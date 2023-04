“Crisi Luca Salatino e Soraia? Una montatura”: cosa ci sarebbe dietro la scelta della coppia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Proprio ieri vi avevamo parlato di insistenti voci relative ad una presunta Crisi in atto tra Luca Salatino e la fidanzata Soraia Ceruti. L’ex concorrente del GF Vip aveva deciso volontariamente di lasciare il reality proprio a causa della mancanza della compagna, che aveva conosciuto durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Adesso però... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Proprio ieri vi avevamo parlato di insistenti voci relative ad una presuntain atto trae la fidanzataCeruti. L’ex concorrente del GF Vip aveva deciso volontariamente di lasciare il reality proprio a causamancanzacompagna, che aveva conosciuto durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Adesso però... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Uomini e Donne Luca Salatino e Soraia in crisi? Ultime news - #Uomini #Donne #Salatino #Soraia… - blogtivvu : “Crisi Luca Salatino e Soraia? Una montatura”: cosa ci sarebbe dietro la scelta della coppia #gfvip - BernasconiBGMi : RT @classcnbc: Banche, rischi sistemici assorbiti Ospite all'Investment Week Luca Simoncelli, @InvescoEMEA: 'Negli #Usa c'è volatilità, ma… - CorriereCitta : Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia in crisi? Ultime news - AberWhaat : @luca_sbardella @g_sangiuliano Stupide manovre per depistare l’attenzione. #Meloni_purtroppoINADEGUATA e… -