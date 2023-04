‘Crisi’ Fiumicino | Costanza M5S | “Produttori del latte in ginocchio | impegno per un’intesa”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Appare critica la situazione deidella Cooperativa delche, a causa di un mancato accordo con le aziende di vendita, vedono un ribasso del prezzo unitario – per loro l’unico ricavo – di 3 centesimi e perdono ben 45000 litri dinon venduto. A loro va il mio incondizionato sostegno perché costituiscono una categoria vessata dallo sfavorevole contesto economico – si pensi alla guerra in Ucraina – e dal mancato accordo con le società di distribuzione: si caricano di costi che si aggravano oltremodo, anche nell’incertezza di riuscire a vendere le quote diche verranno prodotte. È doveroso non solo ascoltarli ma anche accogliere le loro istanze, ne va del loro futuro e delle famiglie, sapendo che determinano, tutti insieme, una parte importante dell’indotto economico locale. Non solo ...

Con l'inaugurazione di oggi tocchiamo con mano cosa significa aver continuato a investire, progettate e lavorare anche nei momenti più difficili dellapandemica, rischiando ma guardando al futuro. Questo aeroporto da 6 anni consecutivi viene classificato come il migliore e più apprezzato d'Europa, ha il compito di rappresentare da subito a chi ..." Appare critica la situazione dei produttori della Cooperativa del Latte che, a causa di un mancato accordo con le aziende di vendita, vedono un ribasso del prezzo unitario " per loro l'unico ricavo -...Tra questi, un veloce incontro tra Salvini e Giorgetti all'aeroporto di. Per Forza Italia,... Non è un mistero del resto che in questa fase, con laenergetica ancora in agguato e l'...