Crespo: "Vedo un Milan favorito contro il Napoli, Leao può aprire la difesa degli azzurri" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Hernan Crespo, ex calciatore, è intervenuto a "La Gazzetta dello Sport", ecco le sue parole: "Vedo un favorito ed è il Milan. Per prima cosa, la spinta di San Siro si sente parecchio. Secondo, il successo del Maradona può mettere il turbo alla squadra di Pioli. Tatticamente credo che i rossoneri useranno un pressing molto alto, marcando ancora a uomo Lobotka. Gli uomini chiave per Pioli? Leao può aprire la difesa del Napoli, mentre Tonali è un vero equilibratore in mezzo al campo". Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Hernan, ex calciatore, è intervenuto a "La Gazzetta dello Sport", ecco le sue parole: "uned è il. Per prima cosa, la spinta di San Siro si sente parecchio. Secondo, il successo del Maradona può mettere il turbo alla squadra di Pioli. Tatticamente credo che i rossoneri useranno un pressing molto alto, marcando ancora a uomo Lobotka. Gli uomini chiave per Pioli?puòladel, mentre Tonali è un vero equilibratore in mezzo al campo".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Crespo non ha dubbi: 'Milan-Napoli? Vedo i rossoneri favoriti per vari motivi' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - PianetaMilan : #MilanNapoli , #Crespo: 'Vedo i rossoneri favoriti per due motivi...' #SempreMilan -